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Bursa'da su fiyatlarına yüzde 15 zam

Su fiyatlarına zam yapan belediyeler arasına Bursa Büyükşehir Belediyesi de eklendi.

İHA | 25.12.2019 - 09:09..
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Bursa'da Belediye Meclisinde alınan kararla işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren fiyatlara yüzde 15 zam uygulanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirilen belediye meclisinin aralık ayı toplantısı ikinci oturumunda, içme suyu fiyatlarına indirim ve artış kararları, tek maddede oy çokluğuyla alındı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İNDİRİM

Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar, 65 yaşını doldurmuş kişiler ile 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek alan aileler, 1 Ocak’tan itibaren içme suyunu yüzde 30 indirimli kullanacak.

YÜZDE 15 ZAM

Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle içme suyu fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacak.

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