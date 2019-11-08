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Bursa'da suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı

Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonda, çok sayıda aranan kişiler bulunarak haklarında gerekli adli işlem yapıldı.

İHA | 08.11.2019 - 12:02..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tacettin Aslan’ın göreve gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam Bursa polisi, bir hafta içerisinde farklı suçlardan aranan 151 kişiyi yakaladı.

ARANAN KİŞİLER YAKALANDI

Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; "Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A., “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün cezasıyla aranan İ.Ö., “Yağma, Yaralama” suçlarından 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B., "Parada Sahtecilik, Dolandırıcılık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Bursa'da suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı

151 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca çeşitli suçlardan il merkezinde aranan toplamda 151 şahsın, yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldığı belirtildi.

Bursa'da suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı

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