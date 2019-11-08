1 Bursa'da suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonda, çok sayıda aranan kişiler bulunarak haklarında gerekli adli işlem yapıldı.

2 AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı 2002 yılında asgari ücretle 1707 tane yumurta alındığını hatırlatan AK Partili Aydemir, bugün ise asgari ücretle 4375 yumurta alındığını söyledi.

3 Gürültü yapan komşusunu şikayet etti diye vuruldu Balıkesir’de gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu tarafından tabancayla bacağından vurulan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 Bursa'da otobüs alev alev yandı Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı'nda, anan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı.

5 Guanakoyu yemeye çalışan puma Hayvanlar aleminin iki vahşi türü karşı karşıya geldi. Puma kendisinin üç katı guanakoyu indirmeye çalıştı, ancak mücadelesi boşa çıktı.

6 Emina Jahovic: Türkiye'den ayrılmam Emina Jahovic, iki çocuğunu alıp memleketi Sırbistan’a yerleşeceği iddiasına yanıt verdi.