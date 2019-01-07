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Bursa'da suç örgütü kuran avukat ve çalışanları yakalandı

Avukat olan H.K'nin suç örgütü kurduğu şüphesiyle operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda adreste aramalar gerçekleştirirken 10 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 07.01.2019 - 10:50..
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Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu'na kayıtlı avukat H.K’ye, suç örgütü kurduğu şüphesiyle operasyon düzenledi. H.K. ve beraberinde çalışan 10 kişiye yönelik yapılan operasyonda, avukatlık bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda adreste aramalar yapıldı.

BASKINDA ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Operasyonda, avukat H.K.’yle birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda silah ve 2 tane operasyonel balistik yelek ele geçirildi.

Bursa'da suç örgütü kuran avukat ve çalışanları yakalandı


1.5 MİLYON KAZANÇ ELDE EDEN SUÇLULARIN SİCİLİ KABARIK

Zanlıların, vatandaşlardan toplamda 1.5 milyon haksız kazanç elde ettiği, silahla kasten adam yaraladığı, yağma, suç üstlenme, tehdit, şantaj gibi suçlara karıştığı söylendi. Gözaltına alınan şahıslar, ilk ifadeleri için emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şahısla,r adli makamlara sevk edildi.

İNKAR ETTİLER

Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde, suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. 10 kişinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Bursa'da suç örgütü kuran avukat ve çalışanları yakalandı

Bursa'da suç örgütü kuran avukat ve çalışanları yakalandı


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