Bursa'da şüpheli ölüm

Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde, Serkan Düzdenkaya'dan(42) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, Düzdenkaya'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Düzdenkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi.

UYUŞTURUCU İÇİN KULLANILAN APARAT BULUNDU

Evin içerisinde inceleme yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir aparat ile boş kolonya şişeleri buldu. Yapılan incelemelerin ardından Düzdenkaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.