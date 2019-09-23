Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

Kilis’te 9 aylık geçici iş için geceden sıraya giren işsizler, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Facebook'un kripto parası, birçok kurum ve kuruluş tarafından araştırılıyor.

Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi

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Kılıçdaroğlu, Esad düşüncelerini bir kez daha tekrarladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Esad'la görüşmesi gerektiğini bir kez daha tekrarladı. Suriye'nin yeniden imarında da bundan gelir sağlanabileceğini ifade etti.