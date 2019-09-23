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Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

Aşırı sürat yaptığı için kontrolü kaybedip otomobiliyle takla atarak ters dönen sürücü, kaza sonrası son ses müzik dinleyerek sigara içti.

İHA | 23.09.2019 - 08:59..
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Bursa’nın Osmangazi İlçesi Bursa -İstanbul Karayolunda, aşırı süratli olduğu öne sürülen 16 AFE 286 plakalı otomobilin sürücüsü Melih T. (22) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra takla atmaya başladı.

TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ

Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı ViDEO

SON SES MÜZİK AÇIP SİGARA İÇTİ

Şok geçiren otomobil sürücüsü Melih T. araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arabada oluşan benzin sızıntısını nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve şok geçiren Melih T.’yi Bursa Şehir Hastanesi'ne Kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

Bursa'da takla atıp aracın içinde sigara yaktı

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