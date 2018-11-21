Bursa'da tamirhanede yangın

Merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesinde bulunan, Necati Ökke'ye ait oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Ökke, durumu polis ekiplerine bildirdi.

BİR MİDİBÜS VE CİP YANDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin tamirhanenin yandığını bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir midibüs ile bir jip de kullanılamaz hale geldi. Yangında tamirhanenin yanındaki dükkandaki kimyasal maddelere sıçramaması olası faciayı önledi.

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YANGINI AĞLAYARAK İZLEDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen Necati Ökke, akşam evdeyken alarm şirketinin aradığını belirterek, "Dükkanınızda alarm çalıyor, kameralardan kontrol eder misiniz. dedi. Bende Kameralara bağlanamıyorum. Siz polisi yönlendirin dedim. Dükkanım harap durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Yarın kameralara bakacağız" dedi.