Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, İstanbul'dan kente satmak için tarihi eser getireceği istihbaratı üzerine Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenledi. Terminal çevresinde önlem alan polis, otobüsten inen E.B.'yi yakaladı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada 67 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 6 taş obje, 1 gümüş taşlı yüzük ele geçirdi. E.B., gözaltına alınırken, ele geçen tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KAZI ESNASINDA YAKALANDILAR

Yapılan diğer operasyonda İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R isimli kişileri kazı yaparken suçüstü yakaladı. 11 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken, kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ve malzemelere el konuldu.