Bursa'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A'nın, elindeki 1300 yıllık olduğu tahmin edilen kadın figürlü mozaik tabloyu Bursa'nın Gemlik ilçesinde satacağı ihbarı aldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Gemlik'in Narlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M, A.T, İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve 1300 yıllık tarihi eser taşıdığı değerlendirilen bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.