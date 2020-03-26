Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün son bulması için dua etti

1 İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar' Koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan “Evde kal” çağrılarına, İstanbul'da "hangi bölgede nasıl karşılandı" sorusunun cevabı belli oldu

2 Albayrak: Bankaların verdikleri taahhütlerin takipçisiyiz Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz."

3 İstanbul'da yolcu otobüslerinde korona denetimi 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu, araçtan indirildi.

4 Samsung, Apple'ı geçerek 3. mobil yonga üreticisi oldu Samsung, mobil yonga pazar payında Apple'ı geçerek, dünyanın en büyük üçüncü mobil yonga üreticisi olmayı başardı.

5 Bursa'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1300 yıllık tablo ele geçirilirken, yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

6 Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor Koronavirüs döneminde sosyal mesafeyi koruyan işçiler, bu şekilde salgının yayılmasına engel oluyor.