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Bursa'da tarladan balık topladılar

Tarlalara taşan suların çekilmesiyle ortaya çıkan balıkları gören vatandaşlar şaşkınlık geçirdi.

İHA | 24.03.2020 - 14:33..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kapaklarının açılmasıyla tarlalara su taştı.

Suların bir süre sonra çekilmesiyle binlerce balık ortaya çıktı.

TARLADAN BALIK TOPLADILAR

Balıkları gören vatandaşlar, durumu fırsat bilip elleriyle balık topladı.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı İsmail Ese, her sene baraj kapaklarının açılmasıyla tarlaları su bastığını daha sonra suların çekilmesiyle birlikte aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek, "Baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu." dedi.

Tarladan balık topladılar

HER SENE AYNI OLAY YAŞANIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban geçen yıl da aynı görüntülerin meydana geldiğini belirtti.

Gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Taban, su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildiğini, böylece binlerce balığın kurtarıldığını belirtti.

Bursa'da tarladan balık topladılar

Bursa'da tarladan balık topladılar

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