Bursa'da tarlaya uçtuğu otomobilini bırakıp gitti
Deydinler Mahallesi istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazanın ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan savrulan otomobil tarlaya uçarken, elektrik direğine çarparak durabildi.
OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI
Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Sürücünün otomobili olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede inceleme başlattı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)