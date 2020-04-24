Bursa'da tartıştığı eşini otomobilde bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Abbas Ç., bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç. ile sokakta tartışmaya başladı.
İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Abbas Ç., eşini otomobile bindirdi.
KARISINI BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Otomobilde devam eden tartışma sırasında Abbas Ç., Songül Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, kaçtı.
Yaralanan Songül Ç., mahalleliden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN KOCANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis Abbas Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.