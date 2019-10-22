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Bursa'da telefon cinayeti

Arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan K.P. yanında telefonu olmadığını fark etti. Botanik Park'ta oturan B.Ç.’nin telefonunu arama yapmak istedi, ancak B.Ç. vermedi. K.P., B.Ç.’yi bıçakladı.

İHA | 22.10.2019 - 09:09..
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Bursa'da ilginç bir bıçaklama olayı yaşandı.

TELEFONUNU İSTEDİ

K.P. isimli şüpheli, gece saatlerinde telefonu olmadığını iddia ederek, parkta oturan B.Ç.’nin yanına giderek, arkadaşını arayacağını söyleyip telefonunu istedi.

Bursa'da telefon cinayeti

TELEFONU VERMEYİNCE BIÇAKALDI

B.Ç. telefonunu vermeyeceğini söyleyince, şüpheli, belinden çıkardığı bıçak ile B.Ç.’yi sırtından bıçaklayarak, telefonu alıp arkadaşını aradı. Daha sonra çevredekilerin olayı görmesi üzerine telefonu bırakıp kaçtı.

Bursa'da telefon cinayeti

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Parkta meydana gelen olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.Ç.’i Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı.

Bursa'da telefon cinayeti

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Bu arada B.Ç.'yi bıçaklayan K.P., her yerde aranıyor. Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.’ni sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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