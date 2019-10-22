Bursa'da telefonunu vermeyen adamı bıçakladı

Bursa'da, ilginç bir bıçaklama olayı yaşandı.

TELEFONUNU İSTEDİ

K.P. isimli şüpheli, gece saatlerinde telefonu olmadığını iddia ederek, parkta oturan B.Ç.’nin yanına giderek, arkadaşını arayacağını söyleyip telefonunu istedi.

TELEFONU VERMEYİNCE BIÇAKLADI

B.Ç. telefonunu vermeyeceğini söyleyince şüpheli, belinden çıkardığı bıçak ile B.Ç.’yi sırtından bıçaklayarak, telefonu alıp arkadaşını aradı. Daha sonra çevredekilerin olayı görmesi üzerine telefonu bırakıp kaçtı.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Parkta meydana gelen olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.Ç.’i Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Bu arada B.Ç.'yi bıçaklayan K.P., her yerde aranıyor. Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.