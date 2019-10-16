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Bursa'da terör propogandası yapan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İHA | 16.10.2019 - 23:18..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı günden itibaren, terör yandaşları sosyal medya hesaplarından kara propagandaya devam ediyor.

Son olarak Bursa Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada PKK, YPG ve PYD propagandası yapan 10 kişi tespit etti.

Bursa'da terör propogandası yapan 4 kişi tutuklandı

4 FARKLI İLÇEDE GÖZALTI

Düzenlenen operasyonla; Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde oturduklarını belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslar, gözaltına alındı.

Bursa'da terör propogandası yapan 4 kişi tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıstan örgüt propagandası yapan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 18 yaşından küçük olan şüpheli 1 çocuk ise ailesine teslim edildi.

Bursa'da terör propogandası yapan 4 kişi tutuklandı

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