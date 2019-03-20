Bursa'da tır alev alev yandı

İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Cengiz S. yönetimindeki 26 UT 700 plakalı tırın ön kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Son anda yanmaktan kurtulan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İnegöl ve Kestel ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yangın kısa sürede büyüyerek, tırın şoför kısmını tamamen sardı.

TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında tırın ön bölümü kullanılmaz hale gelirken, dorsenin ön bölümünün bir kısmı da zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.