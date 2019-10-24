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Bursa'da toplu balık ölümleri

Bursa Valiliği, Cenup Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin kirlilikten değil, su seviyesinin düşük ve yosunlu olmasından kaynaklandığını açıkladı.

DHA | 24.10.2019 - 00:00..
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Bir bölümü Kestel, bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan Cenup Deresi'ndeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi. Bunun üzerine Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi.

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -1

MAHALLE SAKİNLERİ ATIKLARDAN ŞÜPHELENDİ

Son bir yıldır balıkların çoğaldığı derede, geçtiğimiz cuma günü ise toplu balık ölümleri yaşandı. Derenin, Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde olan kısmında, çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı. Balıklar nedeniyle çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri,  balık ölümlerinin boya fabrikalarının kimyasal atıklarından kaynaklandığını öne sürdü.

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -2

SUDAN ÖRNEKLER ALINDI

Şikayetler üzerine bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Balıklardan ve dere suyundan numune alan ekipler, ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -3

"OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Bursa Valiliği, alınan numunelerde yapılan incelemede derede, kimyasal atık bulunmadığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Cenup kanalında, balık ölümleri olduğu bilgisi verilmesine istinaden bölgeye giden ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerde herhangi bir uygunsuz atıksu deşarjı olmadığı görülmüştür. Cenup kanalı sulama amaçlı bir kanal olup, doğrudan atıksu deşarjı olan bir işletme bulunmamaktadır. Denetimde, kanalda mevsimsel olarak su seviyesinin çok fazla düştüğü ve derede yosunlaşma olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanları tarafından da söz konusu kanalda ölü balıklardan numune alınmış, analiz sonuçları beklenmektedir. Diğer yönden BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından da bölgede denetim yapılmış ve olumsuz bir durum tespit edilememiştir. Bununla birlikte, hafta içi ve hafta sonları, mesai saatleri dışında, bölgede denetimlerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince sürdürülmüş ancak olumsuz bir atıksu deşarjı tespit edilememiştir.  Söz konusu bölgeye ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BUSKİ Genel Müdürlüğünce her türlü ihbar değerlendirilmekte olup, denetimler titizlikle yapılmaya devam edilmektedir.''

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -4

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -5

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -6

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -7

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -8

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -9

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama -10

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