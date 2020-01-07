Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı

Bursa'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

17 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 17 şüpheliden 11'i hakkında, uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, Ö.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 21 çıkı paketlenmiş 101 gram metamfetamin, 80 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 16 adet ectasy hap, bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



