taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9757
Euro
6.6798
Altın
1565.75
Borsa
113136.18
Gram Altın
300.659
Bitcoin
47205.14

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı

Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 kişi gözaltına alındı.

İHA | 07.01.2020 - 15:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

17 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 17 şüpheliden 11'i hakkında, uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, Ö.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı


UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 21 çıkı paketlenmiş 101 gram metamfetamin, 80 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 16 adet ectasy hap, bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı


İlginizi Çekebilir
TEM otoyolundaki kaza trafiğin aksamasına neden oldu
İstanbul TEM otoyolunda bariyerlere çarpan tır, yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı
Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ABD uyruklu 1 DEAŞ'lı terörist ülkesine iade edildi
İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir teröristin daha sınır dışı edildiğini açıkladı.
Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis
Hatay'da, eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'in avukatı, verilen hapis cezasının yetersiz olduğunu belirtip, karara itiraz edeceklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

1055
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

135
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

129
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

507
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

740
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

61
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir