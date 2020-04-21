Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşların ihtiyaçları yetkililer tarafından karşılanıyor.

"OĞLUMU GÖREMEYEN ANNEM İÇİN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ"

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan anneannenin yenidoğan torununu göremediğini ve yaş engeline takıldığını belirten oğlu Özgür Bayrak, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bir mail gönderdi.

Mailde, "Yeni doğan oğlumu göremeyen annem için bana yardımcı olabilir misiniz? " dedi.

TORUNUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gelen mail üzerine harekete geçen ekipler Dutluca köyüne giderek anneanne ile torunu görüntülü olarak buluşturdu.

Torununu cep telefonunda canlı olarak gören anneanne gözyaşlarına hakim olamadı.

"DAHA GÜZEL GÜNLERDE TEKRAR BULUŞMASI DİLEĞİYLE"

Görüşmenin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, '' Şimdilik görüntülü olarak buluşturduk. Daha sağlıklı ve daha güzel günlerde onların tekrar buluşması ve kucak kucağa yan yana olmaları dileğiyle." dedi.

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