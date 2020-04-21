taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9622
Euro
7.5422
Altın
1694.72
Borsa
97814.66
Gram Altın
379.383
Bitcoin
48296.42

Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz

Koronavirüs nedeniyle yenidoğan torununun yanına gidemeyen yaşlı kadın, jandarma ekiplerinin yardımıyla cep telefonundan görüntülü aramayla torununa kavuştu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşların ihtiyaçları yetkililer tarafından karşılanıyor.

"OĞLUMU GÖREMEYEN ANNEM İÇİN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ"

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan anneannenin yenidoğan torununu göremediğini ve yaş engeline takıldığını belirten oğlu Özgür Bayrak, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bir mail gönderdi.

Mailde, "Yeni doğan oğlumu göremeyen annem için bana yardımcı olabilir misiniz? " dedi.

TORUNUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gelen mail üzerine harekete geçen ekipler Dutluca köyüne giderek anneanne ile torunu görüntülü olarak buluşturdu.

Torununu cep telefonunda canlı olarak gören anneanne gözyaşlarına hakim olamadı.

"DAHA GÜZEL GÜNLERDE TEKRAR BULUŞMASI DİLEĞİYLE"

Görüşmenin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, '' Şimdilik görüntülü olarak buluşturduk. Daha sağlıklı ve daha güzel günlerde onların tekrar buluşması ve kucak kucağa yan yana olmaları dileğiyle." dedi.

Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz ViDEO

Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz

Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz

Bursa'da torun hasreti çeken anneanneye sürpriz

İlginizi Çekebilir
Adana'da çocuklar kağıt toplamaya devam ediyor
Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına rağmen Adana'da yaşı küçük çocuklar sokaklarda atık kağıt toplayıp, onları satıyor.
Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı
İptal edilen uçak seferleriyle ilgili yapılan düzenlemede, isteyenler para iadesi alabilecek ya da biletini açığa alıp 6 ay içerisinde kullanabilecek.
Elazığ'da koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören iki kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
8 ilde Kültür ve Turizm Müdürü değişti
8 ilde Kültür ve Turiz Müdürü değişirken, 9 ilde ise Orman Bölge Müdürü görevden alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
223
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
46
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
94
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
56
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
354
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
14
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir