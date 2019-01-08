Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa-Gemlik karayolunda meydana gelen kazada Muhammet Öztürk yönetimindeki otomobille kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Veysal Ekener yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da trafik ışıklarına çarparak durabildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada, sürücüler ile Öztürk'ün aracındaki Samet Kılık ve Ekener'in otomobilindeki Süleyman Sedef yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan Veysel Ekener’i itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



















