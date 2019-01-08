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Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı

DHA | 08.01.2019 - 04:28..
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Bursa-Gemlik karayolunda meydana gelen kazada  Muhammet Öztürk yönetimindeki otomobille kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Veysal Ekener yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada, sürücüler ile Öztürk'ün aracındaki Samet Kılık ve Ekener'in otomobilindeki Süleyman Sedef yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan Veysel Ekener’i itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı


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