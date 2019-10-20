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Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da yaşanan kazada otomobil tır ile çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

DHA | 20.10.2019 - 04:04..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil kontrolünü kaybederek tıra arkadan çarptı. yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de ağır şekilde yaralandı.

ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Çitli mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir giden Mustafa Şanlı (62) yönetimindeki 26 UR 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle, Hasan Öncül (53) yönetimindeki 03 EF 882 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada, Mustafa Şanlı ile otomobildeki Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmayla otomobildekileri sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Mehmet Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Polis, TIR sürücüsü Hasan Öncül'ü gözaltına aldı.

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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