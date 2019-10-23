Bursa'da trafik kazasında motosikletli kurye öldü

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Köyü ürün toplama merkezi girişinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

LOKANTADA KURYELİK YAPIYORDU

Orhangazi karayolundan ürün alım merkezine giriş yapmak üzere olan Mehmet T. idaresindeki kamyonete, karşı istikametten gelen E.B (17) idaresindeki motosiklet çarptı. Kazada bir lokantada kuryelik yaptığı öğrenilen E.B (17) ağır yaralandı.

MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.