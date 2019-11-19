Bursa'da ücretsiz teleferik kullanma imkanı

Öğretmenler Günü'ne özel Bursa'da bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla öğretmenler, 25 Kasım'a kadar teleferiğe ücretsiz binebilecek.

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

KIŞLIK BAKIMLAR TAMAMLANDI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte 1.500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.

KİMLİK İBRAZI ZORUNLU

Bursa Teleferik, 19-25 Kasım'da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak.

Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğinin ibrazının zorunlu olduğu bildirildi.