Bursa’da uçurumda ağır yaralı bulundu

İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada traktör sürücüsü Rahmi Gökhan, römorka yüklediği samanı İznik’e getirirken, virajı almayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Gökhan, devrilen traktörün üzerinden savrulup 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
YARALI SÜRÜCÜYÜ TESADÜFEN FARK ETTİLER
Yoldan geçen sürücülerin imdadına yetiştiği sürücü, 112 ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.