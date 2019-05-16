Bursa semalarında geçtiğimiz gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ışıkları yanıp sönen bir cisim farkeden bir kişi cep telefonuna sarılıp video çekmeye başladı.

Video çeken kişi bir ara kendini tutamayıp kayıt sırasında hissettiklerini de sesli olarak dile getirdi.

UFO GÖRDÜĞÜNÜ ZANNEDEN ADAMIN TEPKİSİ: VALLAHİ GÖRDÜM, KUŞ GİBİ SÜZÜLÜYOR

Uçan cismi bir yandan çekerken bir yandan da kendi kendine "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim, he he he, arkadaşlar çok net görüyorum, böyle kuş gibi süzülüp gidiyor, aheste aheste" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa’da UFO gördüğünü zanneden adamın komik tepkisi

UÇAN CİSİM İNSANSIZ HAVA ARACIYDI

Videonun altına UFO gördüğünü zanneden masum köylü şeklinde yorumlar yapan çok sayıda kişi uçan cismin İHA Bayraktar olduğunu gözlem faaliyetinde bulunduğunu söylediler.



