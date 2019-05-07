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Bursa'da ürkütücü olay: 5 yavru kedinin başını kestiler

Bursa'da bir sitenin bahçesinde, başı kesilmiş halde beş kedi yavrusu bulundu. Anne kedi ise yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.

İHA | 07.05.2019 - 14:46..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir sitenin bodrum katına inen site görevlisi Ramazan Taş, bir aydır besledikleri yavru kedilerinin yanına giderek onların yemlerini tazeleyeceği sırada korkunç manzarayla karşılaştı.

BİR TANESİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Beş yavrunun başlarının spatula ile gövdelerinden ayrılarak kafesin içinde olduğunu gören Taş, bir kediyi de tuvalete kaçtığı sırada orada başı kesilmiş halde buldu. Olayı duyan site sakinleri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemenin ardından kedilerin ölümüne sebep olan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da ürkütücü olay: 5 yavru kedinin başını kestiler

BİR AY ÖNCE DÜNYAYA GETİRDİ

Ramazan Taş, "Annesi, burada sitenin bodrumunda bir ay önce beş yavrusunu dünyaya getirdi. Biz de burada site sakinleri olarak onlara yer ve mama temininde bulunduk. Düzenli olarak onlarla her gün ilgileniyoruz. Bir hafta sonra zaten gönüllü bir kişi kedileri sahiplendi ve yazlığına götürecekti. Fakat bu sabah geldiğimde başları gövdelerinden ayrılmış şekilde buldum. Çok korktum. Hemen polise haber verdik. İnşallah bunu yapan cani ya da caniler en kısa sürede bulunur." dedi.

Bursa'da ürkütücü olay: 5 yavru kedinin başını kestiler

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin başlattığı tahkikak sürüyor.

Bursa'da ürkütücü olay: 5 yavru kedinin başını kestiler

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