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Bursa'da üst üste yaşanan 2 kazada 4 kişi yaralandı

Bursa-Ankara yolu üzerinde fazla yağış nedeniyle zincirleme kazalar meydana geldi.

DHA | 18.12.2018 - 20:02..
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İlk kaza Bursa-Ankara yolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e giden Kadir Doğan 43 RU 344 yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Oğuzcan Durutan yönetimindeki 16 KCR 99 plakalı minibüse arkadan çarptı.

ARKADAN ÇARPARAK DURABİLDİ

Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan Daim Tosun yönetimindeki 16 PL 561 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile arakadan çarparak durabildi.

Bursa'da üst üste yaşanan 2 kazada 4 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazada sürücü Kadir Doğan, eşi Ayşegül Doğan ile oğulları 2 yaşındaki Mustafa Yiğit Doğan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri gelene kadar yağıştan korunmak için mobilya mağazasına alındı. Biri bebek 3 yaralı da sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bursa'da üst üste yaşanan 2 kazada 4 kişi yaralandı

İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Bu kazadan birkaç dakika sonra 100 metre mesafede Bursa-Ankara yolundaki Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinde ikinci bir kaza meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya giden Hüseyin İzgi yönetimindeki 16 KOA 76 otomobil, Efrahim Hallaç yönetimindeki 16 JJ 522 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucunda duran araçlara aynı yöne giden Erhan Tekin yönetimindeki 16 HJ 850 plakalı hafif ticari araç arkadan çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı kazada Hüseyin İzgi'nin otomobilinin içinde bulunan Sıdıka İzgi (49) yaralandı.

Bursa'da üst üste yaşanan 2 kazada 4 kişi yaralandı

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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