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Bursa'da uyuşturucu kullanan genç sokakta kriz geçirdi

İnegöl'de uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdiği iddia edilen gencin o halleri kameralara yansıdı.

DHA | 25.10.2019 - 17:30..
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde B.M. (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokak ortasında kriz geçirdi VİDEO

KALDIRIMDA KIVRANDI

Öğle saatlerinde, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.M.'nin, madde uyuşturucu kullandıktan sonra kriz geçirdiği öne sürüldü. Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.M.'nin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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