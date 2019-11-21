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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu 17 kişi gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

İHA | 21.11.2019 - 14:56..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 15 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid ve ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

ADLİ İŞLEMLER YAPILDI

Yakalanan 17 şüpheliden F.O., A.K., D.G. ve İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

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