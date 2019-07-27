Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Emniyet güçlerinin uyuşturucu tüccarlarına karşı yaptıkları operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

FARKLI ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan farklı adreslerde 11 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.K., K.C., İ.C.Ö., G.A., M.K., Y.N. ve V.N.'yi yakaladı.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve bin 430 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden K.C., M.K. ve V.N. tutuklandı. İ.C.Ö., Y.N., G.A. ve E.K.'nın işlemleri sürüyor.