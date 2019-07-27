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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Narkotik polislerinin başarılı operasyonları ardından, yakalanan uyuşturucu tüccarları tutuklandı.

İHA | 27.07.2019 - 11:11..
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Emniyet güçlerinin uyuşturucu tüccarlarına karşı yaptıkları operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

FARKLI ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan farklı adreslerde 11 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.K., K.C., İ.C.Ö., G.A., M.K., Y.N. ve V.N.'yi yakaladı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve bin 430 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden K.C., M.K. ve V.N. tutuklandı. İ.C.Ö., Y.N., G.A. ve E.K.'nın işlemleri sürüyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

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