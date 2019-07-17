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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

DHA | 17.07.2019 - 12:06..
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Bursa'da güvenlik güçleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

BİR MİKTAR SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda farklı adreslerde yakalanan iki şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

TUTUKLAMA KARARI

Konuyla ilgili daha sonra yürütülen çalışmalarla, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D, E.G, Y.Ç. ve F.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu, 144 adet uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama



Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Diğer şüphelilerden Y.Ç. ve F.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.D, ve E.G'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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