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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 23 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

İHA | 07.11.2019 - 14:39..
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Bursa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde toplam 23 şahıs yakalandı.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 300 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid, 15 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildiği tespit edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yakalanan 23 şahıstan 14’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Ş.A., B.Ç., G.A., Y.T., S.Ö., E.Y., C.Y. ve A.Z. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.O. isimli şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

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