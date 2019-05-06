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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Narkotik polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.05.2019 - 16:23..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde 5 şahsı yakaladı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, Y.İ., Ö.Ç., H.Ş., M.A. ve H.B.’yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 310 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, ecstasy ve esrar ele geçirildi. Y.İ. tutuklanırken, Ö.Ç., H.Ş., M.A. ve H.B. uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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