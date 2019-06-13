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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İHA | 13.06.2019 - 14:19..
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İlk işlemleri için emniyete götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

TAKİP SONUCU BASILDILAR

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandıkları yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerine başvuran ekipler, ifadelerden yola çıkarak uyuşturucu satışı yapan şahıslara ulaştı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

EV VE ARABALARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şahısları bir süre takibe alan ekipler, S.C.Y, A.A. ve M.K. isimli 3 şahsı yaptıkları baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 125 gram esrar, 100 gram bonzai, 30 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM SÜRECİNDELER

İlk işlemleri için emniyete götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.C.Y. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K’nin işlemleri devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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