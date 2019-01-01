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Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Polis ekipleri, yaptıkları fiziki takip sonucunda uyuşturucu pazarladıkları tespit edilen kişilere baskın gerçekleştirilirken 6 kişiyi gözaltına aldı.

DHA | 01.01.2019 - 15:20..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, üzerilerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalandı.

YAPILAN ARAMALARDA 351 GRAM ESRAR BULUNDU

Narkotik polisi, operasyonun devamında yaptığı fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin üzerleri ile araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 351 gram esrar, 177 adet captagon tablet, 1 adet MP5 görümlü otomatik kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken,  A.H., M.Ş. ve S.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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