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Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

DHA | 09.05.2019 - 14:11..
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Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 adrese baskın yaptı.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCULARA BASKIN

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 120 gram metamfetamin, 85 gram bonzai, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar döviz ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 8'i hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, Ş.U., O.C., P.F. ve A.N. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

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