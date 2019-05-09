Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 adrese baskın yaptı.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCULARA BASKIN

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 120 gram metamfetamin, 85 gram bonzai, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar döviz ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 8'i hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, Ş.U., O.C., P.F. ve A.N. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

















