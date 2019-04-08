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Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şahıstan, 4'ü tutuklandı.

İHA | 08.04.2019 - 17:38..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda H.K., A.Ç., R.O., G.I. ve B.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., R.O., H.K. ve B.A. tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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