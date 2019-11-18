Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Bursa' da narkotik ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 600 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 17 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlar sonrasında yakalanan 15 şahıstan, 7’si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adlî işlem yapılırken; Ü.M., S.P., A.B.M., M.E., H.B., O.G., ve C.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. E.M. isimli şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.