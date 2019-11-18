taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7286
Euro
6.3382
Altın
1458.61
Borsa
106939.25
Gram Altın
268.747
Bitcoin
48007.78

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda yakalanan 15 şüpheliden, 7'si tutuklandı.

İHA | 18.11.2019 - 14:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa' da narkotik ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 600 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 17 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlar sonrasında yakalanan 15 şahıstan, 7’si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adlî işlem yapılırken; Ü.M., S.P., A.B.M., M.E., H.B., O.G., ve C.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. E.M. isimli şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

143
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

153
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

710
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

296
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

97
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

53
Arjantin-Uruguay maçı İsrail'de oynanacak

Arjantin-Uruguay maçı İsrail'de oynanacak

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir