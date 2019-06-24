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Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, "Bu sefer şampiyon biziz" sloganı attı.

İHA | 24.06.2019 - 14:22..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda, 150 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 10 gram 10 gram kannabinoid, 9 adet sentetik tablet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"BU SEFER ŞAMPİYON BİZİZ"

Gözaltına alınan şahıslar ise emniyetten adliyeye sevk edildikleri sırada, “Bu sefer şampiyon biziz” diyerek slogan attılar.

Gözaltına alınan 10 şahıstan 5’i hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, E.S., E.D., Ö.K., R.A. ve N.K. İsimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcısı: Bu sefer şampiyon biziz

Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan
Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan

Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan
Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan

Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan

Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan

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