Bursa’da uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından dizüstü bilgisayarlar da nasibini alacak.

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Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son iki günde 1'i "Turuncu", 3’ü "Gri" kategoride olmak üzere 4 terörist ex oldu.