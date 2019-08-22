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Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Uyuşturucu taciri kendisine uyuşturucu sattırmayan bir kişiye kurşun yağdırdı.

İHA | 22.08.2019 - 03:29..
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Bursa’da Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde kavga meydana geldi.

Alınan bilgiye göre M.A. isimli şahıs uyuşturucu satmak için mahalleye geldi. Bunun üzerine mahallede bulunan Mehmet Muhittin S. (25), uyuşturucu satmaya gelen M.A.’nın uyuşturucu satmaması için tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.A. isimli uyuşturucu taciri belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet Muhittin S.’ye ateş açtı. Kavganın ardından Mehmet Muhittin S.’ye 2 kurşun isabet etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada arkadaşlarıyla otururken silah seslerini duyup olay yerine bakmaya giden Batuhan T. de (19) M.A’nın tabancasından çıkan mermiyle bacağından yaralandı.

2 kişinin yaralandığını gören şüpheli M.A. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından ve göğsünden ağır yaralanan Mehmet Muhittin S.’yi ve bacağından yaralanan Batuhan T.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerini incelemeye alırken şüphelinin M.A. isimli uyuşturucu taciri olduğunu tespit etti. Polis olay yerinden kaçan M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olay çıkardı

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