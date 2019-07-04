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Bursa'da uyuşturucu taciri kadın 2 silahla yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan kadının evinden çıkanlar, polisi de şaşırttı.

İHA | 04.07.2019 - 14:40..
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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda B.Y. ve E.Ö. isimli 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, B.Y. isimli şahsın evinde 2 silah ele geçirildi.

ARANAN EVDEN ZEHİR STOĞU ÇIKTI

Evlerde yapılan aramalarda; 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin 400 lira para bulundu.

Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslardan E.Ö’ye adli işlem yapılırken, B.Y. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu taciri kadın 2 silahla yakalandı

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