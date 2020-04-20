Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E., A.S. ve M.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 800 adet captagon tablet, 280 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyeteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.