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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA |
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E., A.S. ve M.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 800 adet captagon tablet, 280 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyeteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

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