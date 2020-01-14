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Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı

33 yaşındaki kızını, annesi ile uyuduğu sırada bıçaklayarak yaralayan baba, mahkemede tahliyesini istedi.

İHA | 14.01.2020 - 17:49..
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Bursa'da Yıldırım' a bağlı Emil Sultan Mahallesi'nde Mehmet Adnan S. (66), gece saatlerinde annesiyle birlikte uyuyan kızı Yasemin S.'yi (33) 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

BABA TUTUKLANDI

Genç kız hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı


DAVADA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle ile yargılanan tutuklu baba, "Bana teyzemden miras kaldı. Kızım çalıştığı halde çok fazla borca girdi ve bu borçları benim banka hesabıma girerek aldığı paralarla ödemeye çalışıyordu. Ben onu ikaz ettim, ama beni dinlemedi. Olay günü de telefonumu yurt dışına açtığını ve beni tekrar borca soktuğunu anladım. Ben de kızarak uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım, onunla önce tartıştım, daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırmaya başladım. Öldürme kastım yoktu, insan evladına kıyar mı?" diyerek, tahliyesini istedi.

Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı

KIZI İDDİALARI YALANLADI

Duruşmaya katılmayan Yasemin S. ise daha önceki ifadesinde, babasının tıpkı duruşmada olduğu gibi alakasız şeyler anlatıp bunlara inandığını, olay tarihinde herhangi bir borcu olmadığını, daha önceki dönemlerde babası için çektiği bir kredi borcunun olduğunu, ancak babasının bu borcu ödediğini belirtti.

Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı


''BABAM BAŞIMDA SİGARA YAKTI''

Genç kadın, "Babam sürekli beni, annemi ve halamı ölümle tehdit ederdi. Ben annemle aynı odada uyuyordum. Gece babam odamıza girdi, ışığı açtı ve elindeki bıçakla bana saldırmaya başladı. Önce kalbimi hedef aldı, daha sonra akciğerlerime, sırtıma defalarca bıçak sapladı. Ben kaçıp banyoya gittim, oraya da gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. O esnada çok kan kaybettiğim için iki yatağın arasına düştüm. Babam başımda sigara yaktı. Anneme ambulansı aramasını söyledim. Ambulans gelip beni aldı, daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum.'' dedi.

Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı

''HERKES ANNE BABA OLAMIYOR, BEN ARTIK ONUN KIZI DEĞİLİM''

Babasından şikayetçi olduğunu vurgulayan kadın, ''Babamdan şikayetçiyim. 4 gün yoğun bakımda olmak üzere 18 gün hastanede yattım. Vücudumda kalıcı hasarlar oluştu. Akciğerlerimde sıkıntı var. Herkes anne baba olamıyor, ben artık onun kızı değilim." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Mehmet Adnan S'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden istenilen raporun gelmediğini belirterek, sanığın tahliye talebini kabul etmeyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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