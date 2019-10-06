Bursa'da veresiye vermeyen marketçi saldırıya uğradı

Osmangazi ilçesinde veresiye krizi yaşandı. Tartışma ise bir anda kavgaya dönüştü.

MARKETTEN TEKRAR VERESİYE ALMAK İSTEDİLER

Market sahibi M.M., kendisinden daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grupla tekrar karşı karşıya kaldı.

Markete tekrar gelen grup, alışveriş yapmak istediklerini söyledi. Ancak market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi.

SOPA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Bu olayın üzerin grup sinirlendi. Grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.