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Bursa'da 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evlerinin önünde sohbet eden iki kardeş yoldan geçen kişilerle tartıştı. Tartışma büyüdü ve yoldan geçen kişilerden biri silahına başvurdu.

DHA | 10.05.2019 - 09:31..
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Bursa'da, 'yan baktın' kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş, yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Evlerinin önünde oturup sohbet eden Ali Atmaca ile ağabeyi Özgür Atmaca, bu sırada yoldan geçen ve kendilerine yan baktıklarını iddia eden 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Mermiler, Özgür Atmaca'nın bacağına ve göğsüne, Ali Atmaca'nın ise iki bacağına isabet etti.

YARALANAN KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler kaçarken, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Atmaca kardeşler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan kardeşlerden Özgür Atmaca'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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