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Bursa'da yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar

Sokakta arkadaşlarıyla birlikte oturan çocuğun üzerine yanan tineri atan kimliği meçhul şahıslar, kayıplara karıştı.

İHA | 09.07.2019 - 09:15..
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Bursa'nın Orhaniye Mahallesi’nde 4 arkadaşıyla sohbet eden 14 yaşındaki A.A.'nın yanına, aynı yaş grubundan 5 kişi geldi.

Gelen kişiler, ellerinde bulunan tineri yakarak A.A.’nın üzerine atıp kayıplara karıştı.

Yanan tiner, A.A.’nın sol bacağının üzerine düştü. Acılar içerisinde kalan çocuk, devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANAN TİNERİ KUCAĞINA ATIP KAÇTILAR

Ayağında yanıklar oluşan A.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. A.A., saldırganları tanımadığını söyledi. Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar

Bursa'da yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar

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