Bursa'da yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar

Bursa'nın Orhaniye Mahallesi’nde 4 arkadaşıyla sohbet eden 14 yaşındaki A.A.'nın yanına, aynı yaş grubundan 5 kişi geldi.
Gelen kişiler, ellerinde bulunan tineri yakarak A.A.’nın üzerine atıp kayıplara karıştı.
Yanan tiner, A.A.’nın sol bacağının üzerine düştü. Acılar içerisinde kalan çocuk, devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YANAN TİNERİ KUCAĞINA ATIP KAÇTILAR
Ayağında yanıklar oluşan A.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. A.A., saldırganları tanımadığını söyledi. Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.