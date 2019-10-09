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Bursa'da yangın söndürme malzemesi satan iş yeri kül oldu

Yıldırım ilçesinde yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında bir işçi hayatını kaybetti.

İHA | 09.10.2019 - 09:32..
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Şükraniye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALKOL ALDILAR

Yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste bekar oldukları için çalıştıkları Fehim G.’ye ait ofiste kalan Serhat Eğel ve Tuncay Çeliktutan akşam saatlerinde alkol aldı.

Bursa'da yangın söndürme malzemesi satan iş yeri kül oldu

1 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Alkol aldıktan sonra uyuyakalan işçilerden Tuncay Çeliktutan dumanları fark edip evden çıkarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Arkadaşı Serhat Eğel’in içeride mahsur kaldığını söyleyen Çeliktutan, gözyaşlarına hakim olamadı. Eğel’i kurtarmak için evin içine giren ekipler Eğel’in yanarak can verdiğini tespit etti.

Bursa'da yangın söndürme malzemesi satan iş yeri kül oldu

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından Eğel’in yanan cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bursa'da yangın söndürme malzemesi satan iş yeri kül oldu

"KİMSEMİZ YOK OFİSTE KALIYORUZ"

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. Alev alev yanan evden kendi imkanları ile çıkan Tuncay Çeliktutan, “Yangın söndürme malzemesi satan bir şirkette çalışıyoruz, bu ürünleri pazarlıyoruz. Kimsemiz olmadığı için ofiste yatıp kalkıyoruz. İş bittikten sonra Serhat ile oturduk, alkol içtik, daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havli ile kendimi dışarıya attım. Ama Serhat çıkamadı.” diye konuştu.

Bursa'da yangın söndürme malzemesi satan iş yeri kül oldu

Bursa'da yangın söndürme malzemesi satan iş yeri kül oldu

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