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Bursa'da yanlış ilaç yüzünden 21 tavuk telef oldu

İnegöl'de hastalanan tavuklarına ilaç alan ve sonrasında hayvanları telef olan çiftçi, ilaç firmasından ilacın kanıtlı hayvanlarda kullanılamayacağını öğrenince davacı olmaya karar verdi.

İHA | 19.06.2019 - 19:10..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Musa Koçak, kendisine ait çiftlikte hobi olarak baktığı tavukları rahatsızlanınca veterinere gidip ilaç aldı.

Aldığı ilacı tavuklara verdikten bir müddet sonra hayvanlar, telef olmaya başladı.

İLAÇ FİRMASI HAYVANLARDA KULLANILAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Neye uğradığını şaşıran Koçak, soluğu yeniden veterinerde aldı. İddiaya göre veteriner, kendinden kaynaklanan bir hata olmadığını belirterek, ilaç firmasıyla irtibata geçilmesini istedi. Bunun üzerine Musa Koçak, ilacı piyasaya süren firmayla irtibata geçti. Bir süre sonra ilaç firması kendisine telefonla dönüş yapıp, bu ilacın kanıtlı hayvanlarda kullanılamayacağını söylemesi üzerine ikinci şoku yaşadı.

Bursa'da yanlış ilaç yüzünden 21 tavuk telef oldu

2 HOROZ VE 3 TAVUĞU YOĞURTLA KURTARDI

Verilen bit ilacı yüzünden 21 tavuğu telef olan, 2 horoz ve 3 tavuğu ise yoğurt yedirerek kurtardığını anlatan Musa Koçak, "Tavuklar bit olduğu için veterinere gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir gün sonra tavuklarımı ilaçladım, bir saate varmadan tavuklarım telef oldu. Kendisine gittim, 'Yapacak bir şey yok, mai sabunu al yıka' diye cevap verdi. Gelip tavuklarımı yıkadım, ama kurtulamadılar. Tekrar gittim, fiş istedim. Benim maddi ve manevi zararımı kim ödeyecek? İlaç firması da küçükbaş kanatlı hayvanlarda kullanılamayacağını söyledi. Mahkemeye vereceğim. Onların söylediği dozda suya karışım yapsaydım, ben de ölürdüm. Ellerim, her yerim kızardı. Eve gelip yoğurt falan yedikten sonra ancak kendime geldim." diye konuştu.

Bursa'da yanlış ilaç yüzünden 21 tavuk telef oldu

DAVACI OLACAKLAR

Musa Koçak'ın eşi Nevin Koça da, "Yanlış ilaç yüzünden onlarca tavuğumuz telef oldu. Yazıktır, günahtır. Kendisinden davacı olacağız." diye konuştu.

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