taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı

İki çocuğuyla birlikte seyahat eden babaya, yasağı ihlal etmesi sonucu 784 lira para cezası kesildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri yollarda bulunan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

OTOMOBİLİN İÇERİSİ KONTROL EDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil polis ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.

Otomobilin içerisinde yapılan kontrol sonucu 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun olduğu tespit edildi.

Bursa'da iki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

784 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.’ya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.

Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı

Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı

Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı

İlginizi Çekebilir
Denizli'de hırsızlık yapan çifte ev hapsi
İlçelerde 13 hırsızlık olayına karışarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen karı-kocaya mahkemece ev hapsi verildi.
Altınla dolandırıcılık yapan Suriyeli 3 şahıs tutuklandı
Başakşehir'de sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul sokaklarında sessizlik hakim
Koronavirüs önleme tedbirleri kapsamında İstanbulluların "evde kal" çağrılarına uyduğu görülüyor.
Niğde'de koronavirüse karşı tütsü yaktılar
Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, belediye binası önünde yaktığı tütsüyü mahallelerde gezdireceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
365
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
59
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
285
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
268
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
198
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
270
Korona bulaşanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti
Korona bulaşanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti
143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir