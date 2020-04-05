Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri yollarda bulunan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

OTOMOBİLİN İÇERİSİ KONTROL EDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil polis ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.

Otomobilin içerisinde yapılan kontrol sonucu 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun olduğu tespit edildi.

Bursa'da iki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

784 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.’ya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.