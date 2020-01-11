Bursa’da yasak aşk cinayeti

Önceki gün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesi’nde, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki defa bıçaklandığı tespit edildi.

KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Cinayet Bürosu ve Kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak öldürülen şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi. Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ö.Y., M.D. ve bir ay önce evlendiği M.D. ile E.D. gözaltına alındı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Furkan Kahraman, bir süre önce E.D. ile gönül bağı kurdu. Ancak E.D., M.D. ile evlendi. Yeni evlendiği eşinin rahatsız edildiğini öğrenen M.D., Furkan Kahraman’ı bir daha rahatsız etmemesi için uyardı. Ancak ikili arasında Yozgat-Bursa hattında telefonda hakaretleşme yaşandı.

Furkan Kahraman için plan yapıp onu Bursa’ya getirmeyi aklına koyan M.D., sosyal medyada kadın fotoğrafıyla bir sahte hesap açarak Kahraman ile görüşmeye başladı. Kahraman, sosyal medyada görüştüğü kadın profilindeki hesaba güvenmedi. Ancak M.D. bir arkadaşının kız kardeşi olan F.Y. ile Kahraman’ı görüştürüp Bursa’ya davet ettirdi. Sosyal medyada tanıştığı kızla görüşmek için Bursa’ya gelen Furkan Kahraman, M.D. ve onun arkadaşı Ö.Y. tarafından Bursa Otogarı’ndan alındı.

BOŞ ARAZİYE GÖTÜRÜP BIÇAKLADI

E.D., bu sırada Furkan Kahraman’ı son bir kez görüp konuşmak istedi. Bunun üzerine E.D.’de kamyonete alınarak boş bir araziye götürüldü. E.D.’den özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Furkan Kahraman öldürülmekten kurtulamadı. Boş bir araziye götürülerek kollarına plastik kelepçe takılan, kuru sıkıdan bozma silahla korkutulan Kahraman, işkence yapılıp ağzına koli bandı bantlanarak kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cesedin yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunması ve polisin olaya el koymasıyla cinayet kısa sürede çorap söküğü gibi aydınlatıldı. Sorguda suçu kabul eden Ö.Y., rahatsız edilen genç kadının eşi M.D. ve olaya şahitlik eden E.D. ve Furkan Kahraman’la sosyal medya üzerinden görüştürülen F.Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİ SEVGİLİ, EŞİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince ifadeleri alınarak adliyeye çıkartılan E.D., eşi M.D. ve Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.