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Bursa'da yaşayan adam 40 yıldır cam yiyor

Bu alışkanlığa başladığını anlatan Nusret Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

DHA | 18.11.2019 - 17:30..
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Bursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Aktaş, bu alışkanlığa, restoranda kırılan bardağı ısırarak başladığını anlattı.

19 YAŞINDAN BERİ CAM YİYOR

Emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yediğini belirtti. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var." dedi.

Bursa'da yaşayan adam 40 yıldır cam yiyor

''BARDAK KIRILDI, BEN DE BARDAĞI ISIRIP YEDİM''

Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yediğimiz sırada bardak kırıldı. Ben de bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum.'' dedi.

40 yıldır cam yiyor

Bursa'da yaşayan adam 40 yıldır cam yiyor

Bursa'da yaşayan adam 40 yıldır cam yiyor

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